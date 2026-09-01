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Для россиян спрогнозировали скорое исчезновение быстрой и бесплатной доставки
Сроки доставки товаров увеличились до двух-трех дней, а экспресс-доставка стала платной, сообщил Денис Миненко, основатель логистической компании. Задержки связаны с перегрузкой логистической системы и растущим спросом на онлайн-заказы, особенно в период распродаж. Отрасль испытывает нехватку кадров, что также замедляет обработку заказов. Себестоимость доставки растет быстрее тарифов, и теперь цена зависит от срочности: доставка на следующий день стала дороже, а бесплатная доставка за час уходит в прошлое.

Раньше многие компании предлагали доставку товаров на следующий день. Однако сейчас сроки доставки увеличились до двух-трех дней, а экспресс-доставка стала платной услугой, доступной не всем. Об этом рассказал Денис Миненко, основатель логистической компании, передает «Газета. ру».

По его словам, причина задержек кроется не только в курьере, но и в перегрузке всей логистической системы. Каждый заказ проходит через множество этапов, и задержка на любом из них влияет на конечное время доставки. Спрос на онлайн-заказы растет, особенно во время распродаж и праздников, что нагружает склады и курьерские службы.

Логистическая отрасль испытывает нехватку кадров: не хватает водителей, складских работников и грузчиков. Это также влияет на скорость обработки заказов.

Себестоимость доставки растет быстрее, чем тарифы, и теперь цена зависит от срочности. Доставка на следующий день стала дороже, а стандартные сроки увеличились до 2-3 дней. Эксперты считают, что бесплатная доставка за час уходит в прошлое, а точные временные слоты будут стоить денег.