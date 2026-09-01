Десантники провели подготовку мобильных огневых групп для защиты Рязани от БПЛА

Инструкторы ВДВ подготовили мобильные огневые группы (МОГ) отряда «БАРС-Рязань» для защиты объектов Рязанской области от атак беспилотников. На полигоне ВДВ прошла подготовка расчетов МОГ для охраны гражданских объектов и критической инфраструктуры региона. Обучение проводилось опытными инструкторами с учетом практики специальной военной операции. Тренировки проходили как днем, так и ночью, начиная с одиночной подготовки, а затем переходя к занятиям в группах. Также в Минобороны уточнили, что граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном резерве, не участвуют в специальной военной операции и выполняют задачи по защите объектов жизнеобеспечения только на территории своего региона.

Инструкторы Воздушно-десантных войск (ВДВ) подготовили мобильные огневые группы (МОГ) отряда «БАРС-Рязань» для защиты объектов Рязанской области от атак беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

На одном из полигонов ВДВ прошла подготовка и слаживание расчетов МОГ, предназначенных для охраны гражданских объектов и критической инфраструктуры региона. Обучение проводилось под руководством опытных инструкторов, имеющих богатый боевой опыт.

В военном ведомстве отметили, что программа обучения была выстроена с учетом опыта специальной военной операции. Тренировки проходили как в дневное, так и в ночное время. Сначала граждане проходили одиночную подготовку, а затем переходили к занятиям в составе групп. Только после завершения подготовки расчеты допускались к самостоятельному выполнению задач.

Также в Минобороны уточнили, что граждане, заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, не привлекаются к участию в специальной военной операции. Резервисты выполняют задачи по защите объектов жизнеобеспечения исключительно на территории своего субъекта Российской Федерации.

Фото: ТАСС.