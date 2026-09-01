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Цены на новые автомобили в России выросли в августе 2026 года
В августе 2026 года на российском рынке новых автомобилей наблюдался рост цен, что стало первым случаем за последние месяцы. Десять брендов повысили прайс-листы, включая Geely, которая дважды увеличила цены на свои модели. Например, Monjaro теперь стоит около 4,95 млн рублей, Coolray — от 2,94 млн, Cityray — от 2,92 до 3,35 млн, а Okavango — от 3,8 до 4,03 млн рублей. Haval также поднял цены: Jolion подорожал на 50 тыс. рублей (от 2,1 до 2,95 млн), H3 — от 2,75 до 3,55 млн, а M6 — от 2,1 млн. Среди премиум-брендов Hongqi увеличил цену на H9 на 50 тыс. рублей до 5,88 млн, а Voyah — на 150-530 тыс. рублей. Другие марки повысили цены на 10-150 тыс. рублей.

В августе 2026 года на российском рынке новых автомобилей наблюдалась исключительно положительная динамика цен, что стало первым случаем за последние месяцы. По данным «Автоновостей дня», десять автомобильных брендов пересмотрели свои прайс-листы в сторону повышения, не зафиксировав ни одного снижения, передает «Газета. ру».

Лидером по числу повышений стала компания Geely, которая дважды увеличила цены на свои модели. В результате, топ-версия Monjaro теперь стоит около 4,95 млн рублей, Coolray — от 2,94 млн, Cityray — от 2,92 до 3,35 млн, а Okavango — от 3,8 до 4,03 млн рублей. Бренд Haval также поднял цены на свои автомобили: Jolion подорожал на 50 тыс. рублей и теперь стоит от 2,1 до 2,95 млн рублей, H3 — от 2,75 до 3,55 млн рублей, а M6 — от 2,1 млн рублей.

Среди премиум-брендов Hongqi увеличил цену на H9 на 50 тыс. рублей до 5,88 млн, а Voyah поднял стоимость моделей Free и Passion на 150-530 тыс. рублей. Другие марки, такие как Jaecoo, Jeland и Tenet, повысили цены на 10-20 тыс. рублей, Belgee — на 30 тыс., Sollers — на 100 тыс., а Evolute — на 150 тыс. рублей.

Несмотря на общую тенденцию к росту цен, «Москвич» предложил скидку в 360 тыс. рублей на модель «Москвич 3», а «АвтоВАЗ» — в размере 160 тыс. рублей на Lada Vesta CNG. Август стал первым месяцем, когда цены на новые автомобили только росли без единого снижения.