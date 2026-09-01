ЦБ вновь повысил курс доллара

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 2 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением. Доллар подорожал на 37 копеек — до 86,75 рубля. Евро вырос на 3 копейки и составил 100,60 рубля. Курс юаня увеличился на 4 копейки — до 12,90 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 2 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением.

Доллар подорожал на 37 копеек — до 86,75 рубля. Евро вырос на 3 копейки и составил 100,60 рубля. Курс юаня увеличился на 4 копейки — до 12,90 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.