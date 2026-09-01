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«Царьград»: в Киеве начались перебои с продовольствием
Россия атакует Киев уже пять дней, что вызвало перебои с продовольствием, сообщает Сергей Лебедев. В супермаркетах ограничивают количество товаров, полки пустеют, особенно с хлебом и картофелем. Большие магазины страдают из-за разрушенных складов, но маленькие продолжают работать. До голода в Украине далеко, так как много продукции осталось на полях. Ситуация заставляет жителей уезжать на Западную Украину, а недовольство по поводу поставок в Киев растет.

Россия на протяжении пяти дней атакует Киев, что привело к перебоям с продовольствием в столице Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает «Лента. ру» со ссылкой на «Царьград».

В супермаркетах Киева начали ограничивать количество товаров, которые можно купить на одного человека. Полки пустеют, особенно с хлебом, картофелем, яблоками и овсянкой. Кроме того, не хватает некоторых видов куриного мяса и замороженных полуфабрикатов. Проблемы также наблюдаются с подсолнечным маслом.

Лебедев отметил, что большие супермаркеты испытывают трудности из-за разрушенных складов, но маленькие магазины и рынки продолжают работать. Он добавил, что до голода в Украине еще далеко, так как много сельскохозяйственной продукции осталось на территории страны. Например, дыни гниют на полях, так как их некуда девать.

Ситуация в Киеве заставляет многих жителей уезжать на Западную Украину. Лебедев также подчеркнул, что среди украинцев растет недовольство по поводу поставок продовольствия в Киев, так как некоторые считают, что «хватит кормить Киев», который, по их мнению, только потребляет ресурсы.