Бывший депутат Бурятии, осужденный за наезд на подростка, досрочно освобожден

Бывший депутат Бурятии Баир Жамбалов, осужденный за наезд на 17-летнюю девушку, досрочно вышел на свободу. Об этом пишут в соцсетях. Известно, что в 2020 году его элитный автомобиль насмерть сбил Галину, после чего водитель и его спутники скрылись с места происшествия. В 2021 году Жамбалова приговорили к шести годам колонии-поселения, однако позже наказание было заменено на принудительные работы, а затем ему разрешили жить дома. В общей сложности он провел в колонии почти четыре года и еще год на принудительных работах. Прокуратура пыталась оспорить освобождение, но Верховный суд Бурятии отклонил ее жалобу.

Бывший депутат Бурятии Баир Жамбалов, осужденный за наезд на 17-летнюю девушку, досрочно вышел на свободу. Об этом пишут в соцсетях.

Известно, что в 2020 году его элитный автомобиль насмерть сбил Галину, после чего водитель и его спутники скрылись с места происшествия. В 2021 году Жамбалова приговорили к шести годам колонии-поселения, однако позже наказание было заменено на принудительные работы, а затем ему разрешили жить дома.

В общей сложности он провел в колонии почти четыре года и еще год на принудительных работах. Прокуратура пыталась оспорить освобождение, но Верховный суд Бурятии отклонил ее жалобу.