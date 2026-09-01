59 тонн семян озимой пшеницы проверили в Рязанской области

Россельхознадзор проконтролировал реализацию первых партий семян озимой пшеницы в одном из хозяйств Рязанской области. Общий объем составил 59 тонн. Семеноводческое хозяйство ООО «Пламя» реализовало 49 тонн семян мягкой озимой пшеницы сорта «Этана РС». Их отправили в хозяйства Рязанской, Московской и Тульской областей. Еще 10 тонн семян сорта «Школа» предназначались для хозяйств Рязанской области.

Россельхознадзор проконтролировал реализацию первых партий семян озимой пшеницы в одном из хозяйств Рязанской области. Общий объем составил 59 тонн, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Семеноводческое хозяйство ООО «Пламя» реализовало 49 тонн семян мягкой озимой пшеницы сорта «Этана РС». Их отправили в хозяйства Рязанской, Московской и Тульской областей. Еще 10 тонн семян сорта «Школа» предназначались для хозяйств Рязанской области.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили документы на партии. Они подтвердили сортовые и посевные качества семян.

Также сотрудники ведомства отобрали образцы для лабораторных исследований. В них не обнаружили карантинных организмов, что подтвердило соответствие семенного материала фитосанитарным требованиям.