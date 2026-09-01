26% жителей Рязани признались в неприязни к 1 сентября

Большинство опрошенных (62%) всё же положительно относились к началу учебного года: 14% очень ждали этот день, а ещё 48% — скорее ждали. При этом 26% признались, что не любили 1 сентября, а 12% — испытывали сильную неприязнь. Отмечается, что мужчины почти вдвое чаще признавались в неприязни к 1 сентября.

26% жителей Рязани признались в неприязни к 1 сентября. Об этом сообщает исследование сервиса SuperJob.

Большинство опрошенных (62%) всё же положительно относились к началу учебного года: 14% очень ждали этот день, а ещё 48% — скорее ждали. При этом 26% признались, что не любили 1 сентября, а 12% — испытывали сильную неприязнь.

Отмечается, что мужчины почти вдвое чаще признавались в неприязни к 1 сентября.