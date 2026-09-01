255 рязанских пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии

В Рязанской области 255 пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии. С начала 2026 года автоматически увеличины выплаты для 90 пенсионеров, ставших родителями после выхода на пенсию. Теперь информация о новорожденных поступает от органов ЗАГС. Право на повышенную выплату имеют пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Если студент работает или учится заочно, право на доплату теряется. Размер надбавки составляет 1/3 от фиксированной выплаты за каждого ребенка, но не более чем за трех. С 1 января 2026 года доплата составит 3 194 рубля за одного ребенка, 6 389 рублей за двоих и 9 584 рубля за троих. Оба родителя могут получать эту надбавку за одного и того же ребенка.

В Рязанской области 255 пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Соцфонда России.

С начала 2026 года автоматически увеличины выплаты для 90 пенсионеров, ставших родителями после выхода на пенсию. Теперь информация о новорожденных поступает от органов ЗАГС.

Право на повышенную выплату имеют пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Если студент работает или учится заочно, право на доплату теряется.

Размер надбавки составляет 1/3 от фиксированной выплаты за каждого ребенка, но не более чем за трех. С 1 января 2026 года доплата составит 3 194 рубля за одного ребенка, 6 389 рублей за двоих и 9 584 рубля за троих. Оба родителя могут получать эту надбавку за одного и того же ребенка.