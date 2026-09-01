Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
24°
Чтв, 03
22°
Птн, 04
21°
ЦБ USD 86.75 0.37 02/09
ЦБ EUR 100.6 0.03 02/09
Нал. USD 87.20 / 87.20 02/09 15:20
Нал. EUR 102.10 / 102.35 02/09 15:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 509
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 199
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 658
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 439
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
255 рязанских пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии
В Рязанской области 255 пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии. С начала 2026 года автоматически увеличины выплаты для 90 пенсионеров, ставших родителями после выхода на пенсию. Теперь информация о новорожденных поступает от органов ЗАГС. Право на повышенную выплату имеют пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Если студент работает или учится заочно, право на доплату теряется. Размер надбавки составляет 1/3 от фиксированной выплаты за каждого ребенка, но не более чем за трех. С 1 января 2026 года доплата составит 3 194 рубля за одного ребенка, 6 389 рублей за двоих и 9 584 рубля за троих. Оба родителя могут получать эту надбавку за одного и того же ребенка.

В Рязанской области 255 пенсионеров, у которых родились дети, получили прибавку к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Соцфонда России.

С начала 2026 года автоматически увеличины выплаты для 90 пенсионеров, ставших родителями после выхода на пенсию. Теперь информация о новорожденных поступает от органов ЗАГС.

Право на повышенную выплату имеют пенсионеры, у которых есть несовершеннолетние дети или студенты до 23 лет, обучающиеся очно. Если студент работает или учится заочно, право на доплату теряется.

Размер надбавки составляет 1/3 от фиксированной выплаты за каждого ребенка, но не более чем за трех. С 1 января 2026 года доплата составит 3 194 рубля за одного ребенка, 6 389 рублей за двоих и 9 584 рубля за троих. Оба родителя могут получать эту надбавку за одного и того же ребенка.