Заместитель прокурора Рязанской области проинспектировал СИЗО-1

В ходе инспекции прокуратура уделила пристальное внимание режиму и бытовым условиям содержания подозреваемых и обвиняемых. Отдельным пунктом проверки стало соблюдение прав уязвимых категорий арестованных — женщин и несовершеннолетних. Прокурорские работники оценили качество материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, а также проанализировали, насколько эффективно администрация учреждения осуществляет контроль за поведением спецконтингента.

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко провел выездную проверку в следственном изоляторе № 1 регионального УФСИН. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе инспекции прокуратура уделила пристальное внимание режиму и бытовым условиям содержания подозреваемых и обвиняемых. Отдельным пунктом проверки стало соблюдение прав уязвимых категорий арестованных — женщин и несовершеннолетних. Прокурорские работники оценили качество материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, а также проанализировали, насколько эффективно администрация учреждения осуществляет контроль за поведением спецконтингента.

По результатам выезда Александр Качуренко провел оперативное совещание с руководством следственного изолятора. По итогам проверки прокуратура приняла комплекс мер реагирования, направленных на устранение недостатков в работе учреждения и восстановление прав арестованных.