В Рязани в «Яндекс Go» появился новый тариф

Тариф «Комфорт+" — это класс поездок с более дорогими и просторными иномарками, строгим отбором водителей и высоким уровнем сервиса, который стоит дороже обычного комфорта, но дешевле бизнес-класса. Так, например, чтобы выехать из Песочни к Рязани-2 «эконом» поездка будет стоить 570 рублей, а по новому тарифу — 627 рублей.

В Рязани в приложении «Яндекс Go» стал доступен для заказа новый класс обслуживания — «Комфорт+". В этом убедилась редакция РЗН.инфо.

Тариф «Комфорт+" — это класс поездок с более дорогими и просторными иномарками, строгим отбором водителей и высоким уровнем сервиса, который стоит дороже обычного комфорта, но дешевле бизнес-класса. Так, например, чтобы выехать из Песочни к Рязани-2 «эконом» поездка будет стоить 570 рублей, а по новому тарифу — 627 рублей.