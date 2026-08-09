В Рязани прокурор Железнодорожного района рассмотрел обращения участников СВО

В ходе встречи прокурор выслушал шестерых обратившихся граждан. Ключевыми темами диалога стали сложные правовые и социальные вопросы, требующие квалифицированного разъяснения. В частности, Илья Хилов подробно объяснил заявителям алгоритм судебного признания военнослужащего безвестно отсутствующим (пропавшим без вести). Кроме того, в рамках приема обсуждались механизмы получения целевых компенсаций на санаторно-курортное оздоровление детей бойцов, а также действующий регламент возмещения командировочных расходов.

Руководитель прокуратуры Железнодорожного района Рязани Илья Хилов провел тематический личный прием для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Мероприятие состоялось на площадке ГАУ РО «Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр „Сосновый бор“», написали в соцсетях ведомства.

В ходе встречи прокурор выслушал шестерых обратившихся граждан. Ключевыми темами диалога стали сложные правовые и социальные вопросы, требующие квалифицированного разъяснения. В частности, Илья Хилов подробно объяснил заявителям алгоритм судебного признания военнослужащего безвестно отсутствующим (пропавшим без вести).

Кроме того, в рамках приема обсуждались механизмы получения целевых компенсаций на санаторно-курортное оздоровление детей бойцов, а также действующий регламент возмещения командировочных расходов.

По итогам встречи надзорное ведомство инициировало соответствующие проверочные мероприятия по каждому из поступивших обращений. Процесс рассмотрения заявлений и устранение возможных нарушений взяты прокуратурой района на особый контроль.