В Рязани на улице Вокзальной неделю не вывозят мусор с контейнерной площадки

В социальных рязанцы обратили внимание на неудовлетворительное санитарное состояние территории в районе дома № 38 по улице Вокзальной. По сообщениям горожан, бытовые отходы не убираются с контейнерной площадки и прилегающего тротуара уже на протяжении недели. Как отметили в комментарии, участок улицы служит активным транзитным маршрутом для туристов и пассажиров, которые ежедневно совершают пешие переходы между железнодорожными вокзалами Рязань-1 и Рязань-2.

В социальных рязанцы обратили внимание на неудовлетворительное санитарное состояние территории в районе дома № 38 по улице Вокзальной. По сообщениям горожан, бытовые отходы не убираются с контейнерной площадки и прилегающего тротуара уже на протяжении недели.

Как отметили в комментарии, участок улицы служит активным транзитным маршрутом для туристов и пассажиров, которые ежедневно совершают пешие переходы между железнодорожными вокзалами Рязань-1 и Рязань-2.

«Вот где лицо нашей Рязани», — отметила комментатор.