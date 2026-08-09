В Рязани голый мужчина выбегал под проезжающие мимо машины

Кадры происходящего ночью 9 августа на улице Большой опубликованы в соцсетях. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях очевидцами происшествия, голый мужчина выбегал на проезжую часть и намеренно бросался под колеса проезжающих автомобилей.