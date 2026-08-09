В Рязани 80 пар заключили брак в «счастливую» дату

Как отметили в ведомстве, цифра восемь традиционно ассоциируется с символом бесконечности, а также означает служение, милосердие и ответственность. Кроме того, восьмерка символизирует два соединенных обручальных кольца. Многие молодожены искренне верят, что брак, заключенный в такую «счастливую» дату, будет долгим, крепким и безоблачным.

В Рязани 80 пар заключили брак в «счастливую» дату 8 августа. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Рязанской области.

Как отметили в ведомстве, цифра восемь традиционно ассоциируется с символом бесконечности, а также означает служение, милосердие и ответственность. Кроме того, восьмерка символизирует два соединенных обручальных кольца. Многие молодожены искренне верят, что брак, заключенный в такую «счастливую» дату, будет долгим, крепким и безоблачным.

В ГУ ЗАГС Рязанской области поздравили всех новоиспеченных супругов с созданием семьи и пожелали им бесконечно долгой и счастливой совместной жизни.