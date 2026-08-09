Рязанцам рассказали о погоде на 10 августа

В понедельник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +9…+14°С, днем прогреется до +21…+26°С.