Потребление мяса в России обновило исторический максимум

Если в 2024 году этот показатель находился на отметке 99,9 килограмм, то по итогам 2025 года он достиг 100,7 килограмм в пересчете на мясо. Потребление мяса птицы увеличилось с 25,3 килограмм до 26,4 на душу населения. При этом предпочтения в отношении других видов мяса и переработанной продукции претерпели незначительные изменения или остались стабильными. Так, спрос на свинину немного сократился (с 17,4 до 17,1 кило), как и употребление сосисок с сардельками (до 5,2 килограмм).

Потребление мяса в России обновило исторический максимум, превысив 100 кило на человека в год. Об этом написали РИА Новости.

Если в 2024 году этот показатель находился на отметке 99,9 килограмм, то по итогам 2025 года он достиг 100,7 килограмм в пересчете на мясо.

Потребление мяса птицы увеличилось с 25,3 килограмм до 26,4 на душу населения.

При этом предпочтения в отношении других видов мяса и переработанной продукции претерпели незначительные изменения или остались стабильными. Так, спрос на свинину немного сократился (с 17,4 до 17,1 кило), как и употребление сосисок с сардельками (до 5,2 килограмм).

Показатели по говядине и телятине фактически не изменились, составив 9,3 против 9,4 килограмм годом ранее. Сохранили свои позиции на прежнем уровне и колбасные изделия (в среднем 10,5 кило на человека), а также различные мясные полуфабрикаты и готовые блюда (10,3 килограмм).