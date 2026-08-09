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Павел Малков поздравил рязанских строителей с профессиональным праздником
В своем посте губернатор подчеркнул, что в регионе сегодня реализуется ряд крупных и значимых строительных проектов. В их числе — возведение флагманской школы, строительство нового моста через реку Оку, создание Южного обхода Рязани, а также возведение филиала Национального центра «Россия». Малков добавил, что параллельно с масштабными объектами в городах и селах Рязанской области продолжают появляться новые социальные учреждения и современная инфраструктура. По словам губернатора, эта работа напрямую меняет облик населенных пунктов и делает жизнь людей более комфортной.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил работников и ветеранов строительной отрасли региона с Днем строителя. Глава региона отметил значимость профессии и вклад специалистов в развитие инфраструктуры области.

В своем посте губернатор подчеркнул, что в регионе сегодня реализуется ряд крупных и значимых строительных проектов. В их числе — возведение флагманской школы, строительство нового моста через реку Оку, создание Южного обхода Рязани, а также возведение филиала Национального центра «Россия».

Малков добавил, что параллельно с масштабными объектами в городах и селах Рязанской области продолжают появляться новые социальные учреждения и современная инфраструктура. По словам губернатора, эта работа напрямую меняет облик населенных пунктов и делает жизнь людей более комфортной.