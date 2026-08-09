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Павел Малков: Фестиваль «Небо России» будем сохранять и поддерживать
Фестиваль организован в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе посещения XXIV фестиваля воздухоплавания «Небо России», который проходит в Спасском муниципальном округе, заявил, что мероприятие будут сохранять и поддерживать. Фестиваль организован в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Павел Малков и вице-губернатор Артем Бранов ознакомились с работой фестивальных площадок, пообщались с пилотами и организаторами проекта, который реализуется при поддержке Правительства Рязанской области. В этот день работали детские, спортивные и гастрономические локации, зона «Активного долголетия», состоялось шоу воздушных змеев, прошли творческие мастер-классы и ярмарка локальных брендов. Перед собравшимися выступили сольные исполнители и музыкальные коллективы. Ранее в рамках проекта состоялись спортивные полеты и вечернее свечение аэростатов.

Губернатор Павел Малков дал положительную оценку фестивалю, который снова объединил большое количество поклонников воздухоплавания из самых разных регионов страны.

«Традиционный фестиваль воздухоплавания „Небо России“ в этом году проходит на высоком уровне. Серьезная спортивная и разнообразная культурно-развлекательная программа, каждый находит для себя что-то интересное независимо от возраста. Здесь не только жители Рязанской области, но и огромное количество гостей из других регионов. Атмосфера и настроение по-настоящему праздничные, — сказал Павел Малков. — Фестиваль известен далеко за пределами Рязанской области. Это фишка нашего региона, которую мы поддерживаем и развиваем каждый год. Проект будем сохранять и дальше, чтобы как можно больше людей смогли сюда приехать и получить положительные эмоции».

Глава региона обратил внимание на то, что для большего комфорта гостей фестиваля многие организационные вопросы проработаны.