Осужденный сасовец стал фигурантом уголовного дела за уклонение от надзора

Ранее 47-летний мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и совершение краж. Суд назначил ему административный надзор и ряд временных ограничений. Однако, по данным полиции, поднадзорный систематически не соблюдал предписания. Участковые уполномоченные зафиксировали, что мужчина самовольно покинул место жительства и выехал в Рязань, где совершал различные административные правонарушения.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» обнаружили факт нарушения установленных судом ограничений 47-летним местным жителем, находящимся под административным надзором. Об этом сообщили в региональной полиции.

Ранее мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и совершение краж. Суд назначил ему административный надзор и ряд временных ограничений. Однако, по данным полиции, поднадзорный систематически не соблюдал предписания. Участковые уполномоченные зафиксировали, что мужчина самовольно покинул место жительства и выехал в Рязань, где совершал различные административные правонарушения.

На основании собранных материалов дознавателем МО МВД России «Сасовский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года либо исправительных работ на срок до двух лет.