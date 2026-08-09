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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества для родителей подростков
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей платформы «Мошеловка», аферисты начали массово рассылать СМС-уведомления о якобы несанкционированных списаниях со счетов подростков. В целях хищения средств мошенники побуждают взрослых срочно пройти процедуру верификации по указанной в сообщении ссылке. Переход по ней ведет на фишинговый ресурс, имитирующий официальный портал для «мгновенного получения выписок по детским картам». На поддельном сайте россиянам сообщают, что в государственных информационных системах отсутствуют сведения об их родстве с ребенком. Под этим предлогом у пользователей требуют загрузить сканы паспортов и свидетельств о рождении, а также ввести логины и пароли для входа в мобильные банковские приложения. Собранную информацию злоумышленники впоследствии применяют для вывода денежных средств и оформления фиктивных кредитов на имя жертвы.

Злоумышленники освоили новый метод фишинга, направленный на родителей подростков. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей платформы «Мошеловка», аферисты начали массово рассылать СМС-уведомления о якобы несанкционированных списаниях со счетов подростков.

В целях хищения средств мошенники побуждают взрослых срочно пройти процедуру верификации по указанной в сообщении ссылке. Переход по ней ведет на фишинговый ресурс, имитирующий официальный портал для «мгновенного получения выписок по детским картам».

На поддельном сайте россиянам сообщают, что в государственных информационных системах отсутствуют сведения об их родстве с ребенком. Под этим предлогом у пользователей требуют загрузить сканы паспортов и свидетельств о рождении, а также ввести логины и пароли для входа в мобильные банковские приложения. Собранную информацию злоумышленники впоследствии применяют для вывода денежных средств и оформления фиктивных кредитов на имя жертвы.

Специалисты «Мошеловки» порекомендовали не передавать персональные данные и копии документов через непроверенные интернет-площадки.