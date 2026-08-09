Аналитики: россияне потребляют до 11 миллионов порций кофе в кофейнях ежемесячно

Напитки формируют основу потребительской корзины в заведениях общепита: на их долю приходится от 70% до 75% среднего чека, который включает в себя в среднем 3,1-3,3 позиции. В сегменте розничной торговли также наблюдаются структурные изменения. В первом полугодии текущего года средневзвешенная цена кофе достигла 749 рублей. Несмотря на то что за минувший год количество офлайн-точек, реализующих данный продукт, сократилось на 15%, общее число покупок в годовом выражении выросло на 2%.

По данным исследования компании «Платформа ОФД», охватывающего период с января 2025 года по июнь 2026 года, ежемесячный объем потребления кофе в российских кофейнях составляет от 10 до 11 миллионов порций. Об этом написали РИА Новости.

Напитки формируют основу потребительской корзины в заведениях общепита: на их долю приходится от 70% до 75% среднего чека, который включает в себя в среднем 3,1-3,3 позиции.

В сегменте розничной торговли также наблюдаются структурные изменения. В первом полугодии текущего года средневзвешенная цена кофе достигла 749 рублей. Несмотря на то что за минувший год количество офлайн-точек, реализующих данный продукт, сократилось на 15%, общее число покупок в годовом выражении выросло на 2%.

Наиболее дорогим для потребителей остается зерновой кофе, средняя стоимость которого составила 1316 рублей. За ним следуют кофе в капсулах (729 рублей) и молотый кофе (612 рублей). Наиболее доступными категориями являются растворимый кофе (522 рубля) и напиток в дрип-пакетах (418 рублей).