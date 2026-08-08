Над Рязанской областью сбили БПЛА

Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в течение прошедшей ночи 8 августа средства ПВО за ночь уничтожили 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. Количество уничтоженных над Рязанской областью беспилотников не уточняется.