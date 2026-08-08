Над Рязанской областью сбили БПЛА
Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в течение прошедшей ночи 8 августа средства ПВО за ночь уничтожили 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России. Количество уничтоженных над Рязанской областью беспилотников не уточняется.
Ночью над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи 8 августа средства ПВО за ночь уничтожили 397 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ над территорией России.
Количество уничтоженных над Рязанской областью беспилотников не уточняется.
БПЛА также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.