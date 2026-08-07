Жители дома в Рязани пожаловались на плесень и комаров после затопления

По словам жителей дома по адресу Есенина, 34, УК игнорирует их обращения по поводу затопленного подвала. С сентября 2025 года жильцы многократно сообщали о проблеме, однако УК заявила, что это не их зона ответственности. В результате, в подвале образовалась плесень, которая распространилась на верхние этажи, а полы вздулись из-за высокой влажности. Кроме того, в подъезде возникли неприятные запахи и появились комары. Также отмечается, что 7 августа 2026 года в асфальте образовалась дыра после «ремонта» труб. Управляющая компания вновь отказалась принимать меры. Местные жители призвали губернатора Рязанской области Павла Малкова обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Жители дома в Рязани пожаловались на плесень и комаров после затопления. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей дома по адресу Есенина, 34, УК игнорирует их обращения по поводу затопленного подвала.

С сентября 2025 года жильцы многократно сообщали о проблеме, однако УК заявила, что это не их зона ответственности. В результате, в подвале образовалась плесень, которая распространилась на верхние этажи, а полы вздулись из-за высокой влажности. Кроме того, в подъезде возникли неприятные запахи и появились комары.

Также отмечается, что 7 августа 2026 года в асфальте образовалась дыра после «ремонта» труб. Управляющая компания вновь отказалась принимать меры.

Местные жители призвали губернатора Рязанской области Павла Малкова обратить внимание на сложившуюся ситуацию.