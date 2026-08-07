ВС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине

Два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА нанесли в период с 1 по 7 августа. В результате поражены: предприятия военной промышленности; логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ; цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним; пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников. Помимо этого, за неделю поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ, в том числе 31 типа «сухогруз» и три буксира.

ВС РФ за неделю нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА нанесли в период с 1 по 7 августа. В результате поражены:

предприятия военной промышленности;

логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ;

цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним;

пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

Помимо этого, за неделю поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ, в том числе 31 типа «сухогруз» и три буксира.