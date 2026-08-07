Врачи помогли пожилой рязанке во время приступа гипертонии

Пожилая рязанка Светлана Михайловна выразила благодарность бригаде скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. В конце июля, во время сильного ливня, у женщины возник приступ гипертонии, и тонометр показал 200. По словам женщины, она не смогла справиться самостоятельно с приступом и вызвала скорую помощь. Фельдшеры быстро прибыли на вызов и оказали квалифицированную медицинскую помощь, что, по словам рязанки, вернуло ее к жизни. Светлана Михайловна отметила высокий уровень профессионализма, терпение и заботу медиков.

Пожилая рязанка Светлана Михайловна выразила благодарность бригаде скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В конце июля, во время сильного ливня, у женщины возник приступ гипертонии, и тонометр показал 200. По словам женщины, она не смогла справиться самостоятельно с приступом и вызвала скорую помощь.

Фельдшеры быстро прибыли на вызов и оказали квалифицированную медицинскую помощь, что, по словам рязанки, вернуло ее к жизни. Светлана Михайловна отметила высокий уровень профессионализма, терпение и заботу медиков.