В здании минтруда Рязанской области начала работать комнату матери и ребенка

В здании министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области начала работать комната матери и ребенка для посетителей с грудными детьми. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. В новой комнате предусмотрены пеленальный стол, раковина, уголок для кормления и отдыха. Женщины смогут воспользоваться ими во время обращения в ведомство за консультациями по мерам соцподдержки. Ранее аналогичные комнаты были открыты в Центре семьи и детства, Рязанском многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» и Рязанском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова.

В здании министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области начала работать комната матери и ребенка для посетителей с грудными детьми. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В новой комнате предусмотрены пеленальный стол, раковина, уголок для кормления и отдыха. Женщины смогут воспользоваться ими во время обращения в ведомство за консультациями по мерам соцподдержки.

Ранее аналогичные комнаты были открыты в Центре семьи и детства, Рязанском многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» и Рязанском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова.