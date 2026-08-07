В список жизненно важных лекарств добавят девять препаратов

Комиссия Минздрава России рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) девять новых лекарств. Окончательное решение должно принять правительство РФ. В список предложили добавить препараты для лечения онкологических заболеваний, хронического вирусного гепатита С, синдрома Хантера, осложнений после трансплантации костного мозга, сахарного диабета и других заболеваний. Среди рекомендованных к включению — отечественные препараты дантролен, равидасвир и веренафусп альфа. Еще несколько лекарств производятся зарубежными компаниями.

Комиссия Минздрава России рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) девять новых лекарств. Окончательное решение должно принять правительство РФ, пишут «Ведомости».

В список предложили добавить препараты для лечения онкологических заболеваний, хронического вирусного гепатита С, синдрома Хантера, осложнений после трансплантации костного мозга, сахарного диабета и других заболеваний.

Среди рекомендованных к включению — отечественные препараты дантролен, равидасвир и веренафусп альфа. Еще несколько лекарств производятся зарубежными компаниями.

В случае утверждения обновленного перечня новые препараты могут стать доступны пациентам уже с начала 2027 года.