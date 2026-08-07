В Рязанской области сгорел дом
Пожар в селе Новый Киструс Спасского округа произошел 6 августа. Диспетчеру о случившемся сообщили в 02:35. Горел нежилой дом. Строение тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Здание уничтожено огнем. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорел дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар в селе Новый Киструс Спасского округа произошел 6 августа. Диспетчеру о случившемся сообщили в 02:35. Горел нежилой дом.
Строение тушили четыре человека, две спецмашины.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Здание уничтожено огнем.
Пострадавших нет.