В Рязанской области сгорел дом

Пожар в селе Новый Киструс Спасского округа произошел 6 августа. Диспетчеру о случившемся сообщили в 02:35. Горел нежилой дом. Строение тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Здание уничтожено огнем. Пострадавших нет.