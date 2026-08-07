В Рязанской области продлили метеопредупреждение
Отмечается, что в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град. При грозе юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Непогода сохранится ночью и днем 8 августа.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение. Прогноз размещен на сайте ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град.
При грозе юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с.
Непогода сохранится ночью и днем 8 августа.
Ранее рязанцев предупреждали о ливне и грозе 7 августа.