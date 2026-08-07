В Рязанской области продлили метеопредупреждение

Отмечается, что в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза. В отдельных районах прогнозируют град. При грозе юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с. Непогода сохранится ночью и днем 8 августа.