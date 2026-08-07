В Рязанской области на участке дороги М-5 «Урал» введут ограничения движения

В Рязанской области на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» с 10 августа будут введены временные ограничения движения. В ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что на км 209+455, где расположен мост через реку Листвянка (правый), будет перекрыта одна из двух полос для проезда. Кроме того, скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Отмечается, что эти меры принимаются в связи с проведением планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях. Завершение ремонта на двух мостах запланировано до 30 сентября 2026 года.

В Рязанской области на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» с 10 августа будут введены временные ограничения движения.

В ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что на км 209+455, где расположен мост через реку Листвянка (правый), будет перекрыта одна из двух полос для проезда. Кроме того, скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

Отмечается, что эти меры принимаются в связи с проведением планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях. Завершение ремонта на двух мостах запланировано до 30 сентября 2026 года.