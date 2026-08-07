В Рязани застолье закончилось поножовщиной между сожителями

Московский районный суд Рязани вынес приговор 30-летней местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. Женщина распивала алкоголь вместе с сожителем у себя дома. Во время застолья между ними произошел конфликт на почве ревности и высказываний мужчины в адрес подсудимой. В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и ударила сожителя в спину. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью. В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

Московский районный суд Рязани вынес приговор 30-летней местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Женщина распивала алкоголь вместе с сожителем у себя дома. Во время застолья между ними произошел конфликт на почве ревности и высказываний мужчины в адрес подсудимой.

В ходе ссоры женщина взяла кухонный нож и ударила сожителя в спину. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.