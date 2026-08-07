В Рязани за июль родилось рекордное количество детей — 523 малыша

В июле 2026 года в Перинатальном центре установили новый рекорд по количеству новорожденных, который составил 523 малыша. Отмечается, что предыдущий рекорд зафиксирован в августе 2022 года — 488 новорожденных. В июле родилось почти равное количество девочек и мальчиков: 261 дочка и 262 сыночка. Кроме того, шесть мам стали счастливыми обладательницами двойняшек. Среди новорожденных выделились рекордсмены по весу: самый маленький малыш весил всего 950 граммов, а «богатырем месяца» стал ребенок с весом 4860 граммов. С начала года в Перинатальном центре уже родилось 3078 детей, из которых 1568 мальчиков и 1510 девочек.

В июле 2026 года в Перинатальном центре установили новый рекорд по количеству новорожденных, который составил 523 малыша. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что предыдущий рекорд зафиксирован в августе 2022 года — 488 новорожденных.

В июле родилось почти равное количество девочек и мальчиков: 261 дочка и 262 сыночка.

Кроме того, шесть мам стали счастливыми обладательницами двойняшек. Среди новорожденных выделились рекордсмены по весу: самый маленький малыш весил всего 950 граммов, а «богатырем месяца» стал ребенок с весом 4860 граммов.

С начала года в Перинатальном центре уже родилось 3078 детей, из которых 1568 мальчиков и 1510 девочек.