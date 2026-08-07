В Рязани произошло ДТП с участием КамАЗа
По словам очевидцев, авария случилась примерно в 12.40 7 августа на улице Ситниковской. Отмечается, что КамАЗ врезался в легковушку. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием КамАЗа. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась примерно в 12.40 7 августа на улице Ситниковской. Отмечается, что КамАЗ врезался в легковушку.
Судя по кадрам, у авто повреждена задняя часть.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.