В Рязани на пяти улицах отключили свет

Об этом сообщили в РГРЭС. Отмечается, что в 16:30 свет пропал по адресам: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок. В данный момент бригада осуществляет работы для восстановления электроснабжения потребителей.