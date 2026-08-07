В Рязани на пяти улицах отключили свет
Об этом сообщили в РГРЭС. Отмечается, что в 16:30 свет пропал по адресам: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок. В данный момент бригада осуществляет работы для восстановления электроснабжения потребителей.
В Рязани на пяти улицах отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отмечается, что в 16:30 свет пропал по адресам:
- Новоселов,
- Советской Армии,
- Зубковой,
- Тимакова,
- Олимпийский городок.
В данный момент бригада осуществляет работы для восстановления электроснабжения потребителей.