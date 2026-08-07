В Рязани автомобиль врезался в столб

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль врезался в столб. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется. Официальных комментариев на момент публикации не поступало.