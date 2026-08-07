В Госдуме рассказали о принятых законах, направленных на защиту детей

Госдума приняла ряд законов, направленных на защиту детей, включая запрет на продажу энергетиков и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в социальных сетях. Председатель палаты парламента Вячеслав Володин отметил важность создания безопасной среды для детей, которая поможет им развиваться и достигать своих целей. За последние пять лет Госдума также ввела запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Гражданам стран, где разрешена смена пола, запрещено усыновление детей из России. Приняты меры против пропаганды отказа от деторождения, за что предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей.

Госдума приняла ряд законов, направленных на защиту детей, включая запрет на продажу энергетиков и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщается в официальном канале Госдумы в социальных сетях.

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин отметил важность создания безопасной среды для детей, которая поможет им развиваться и достигать своих целей.

За последние пять лет Госдума также ввела запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии. Гражданам стран, где разрешена смена пола, запрещено усыновление детей из России. Приняты меры против пропаганды отказа от деторождения, за что предусмотрены штрафы до 5 миллионов рублей.

Кроме того, ужесточена ответственность за вовлечение детей в преступления, срок лишения свободы может достигать 10 лет. Законодательно закреплен статус групп продленного дня в школах, а также введены приоритетные условия для зачисления детей в детские сады и школы, где учатся их братья и сестры. Уроки труда стали обязательными для начальных и средних классов, а занятия по основам безопасности и защиты Родины — для старших классов.