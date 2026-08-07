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В Госдуме предложили ввести квоту для олимпиадников при поступлении в вузы
В Госдуме предложили установить квоту в размере 10-15% бюджетных мест в вузах для победителей и призеров школьных олимпиад. Предлагается устанавливать квоту не для всего вуза, а отдельно по каждому направлению подготовки. При этом право олимпиадников поступать без вступительных испытаний предлагается сохранить. Также инициатива предусматривает закрепление минимальной доли бюджетных мест, которые будут доступны для общего конкурса по результатам ЕГЭ.

В Госдуме предложили установить квоту в размере 10-15% бюджетных мест в вузах для победителей и призеров школьных олимпиад. Соответствующее обращение направлено министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, сообщает РИА Новости.

Предлагается устанавливать квоту не для всего вуза, а отдельно по каждому направлению подготовки. При этом право олимпиадников поступать без вступительных испытаний предлагается сохранить.

Также инициатива предусматривает закрепление минимальной доли бюджетных мест, которые будут доступны для общего конкурса по результатам ЕГЭ. Кроме того, университеты хотят обязать заранее публиковать количество таких мест, чтобы абитуриенты могли оценить реальный конкурс до начала приемной кампании.

По мнению автора инициативы, это позволит сделать правила приема более прозрачными и сохранить возможности поступления на бюджет как для олимпиадников, так и для выпускников с высокими баллами ЕГЭ.