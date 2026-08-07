В Госдуме предложили обязать кафе и ТЦ предоставлять бесплатную воду посетителям

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил обязать торговые центры, кафе и детские центры предоставлять бесплатную питьевую воду посетителям. Он отметил, что в жаркое время года доступ к воде становится особенно важным для детей, пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем. По словам Панеша, в большинстве заведений не предлагают бесплатную воду, а только продают ее в бутылках. Депутат считает, что достаточно обеспечить доступ к кулерам или питьевым фонтанчикам, а также предоставить стакан воды по запросу. Он подчеркнул, что вода должна быть доступной для всех, и отказ в ее предоставлении — это вопрос человечности. Панеш призвал сделать доступ к питьевой воде правом граждан.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил обязать торговые центры, кафе и детские центры предоставлять бесплатную питьевую воду посетителям. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в жаркое время года доступ к воде становится особенно важным для детей, пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем. По словам Панеша, в большинстве заведений не предлагают бесплатную воду, а только продают ее в бутылках.

Депутат считает, что достаточно обеспечить доступ к кулерам или питьевым фонтанчикам, а также предоставить стакан воды по запросу. Он подчеркнул, что вода должна быть доступной для всех, и отказ в ее предоставлении — это вопрос человечности. Панеш призвал сделать доступ к питьевой воде правом граждан.