В центре Рязани до конца сентября закрыли движение транспорта

Движение транспорта на улице Некрасова от дома № 38 по улице Новослободской до дома № 3 по улице Соборной закрыли с 12.00 7 августа до 23.00 30 сентября. Причина — реконструкция газопровода. На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

В центре Рязани до конца сентября закрыли движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта на улице Некрасова от дома № 38 по улице Новослободской до дома № 3 по улице Соборной закрыли с 12.00 7 августа до 23.00 30 сентября.

Причина — реконструкция газопровода.

На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.