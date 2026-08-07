В центральном сквере Новомичуринска вандалы сломали три скамейки

6 августа в Новомичуринске женщины из ремонтной бригады «Благоустройство» покрасили все скамейки в центральном сквере на Смирягина. В это время мужчины из команды проверяли скамейки и делали мелкий ремонт. Директор учреждения по благоустройству Евгений Черкашин рассказал, что после выходных скамейки часто повреждаются из-за действий молодежи. В этот раз пришлось убрать три разбитые скамейки. Всего в сквере было более восьмидесяти скамеек, но вандалы продолжают ломать общественное имущество. Глава Пронского округа Ольга Финякина призвала горожан заботиться о парке.

6 августа в Новомичуринске женщины из ремонтной бригады «Благоустройство» Марина Пошатова и Ирина Яркова покрасили все скамейки в центральном сквере на Смирягина. Об этом пишет ИД «Пресса».

В это время мужчины из команды проверяли скамейки и делали мелкий ремонт. Директор учреждения по благоустройству Евгений Черкашин рассказал, что после выходных скамейки часто повреждаются из-за действий молодежи. В этот раз пришлось убрать три разбитые скамейки. Всего в сквере было более восьмидесяти скамеек, но вандалы продолжают ломать общественное имущество.

Глава Пронского округа Ольга Финякина призвала горожан заботиться о парке. В своем обращении в соцсети она отметила, что администрация может обновлять инфраструктуру, но важно, чтобы жители ценили то, что имеют, ведь парк — это «общий дом для всех».