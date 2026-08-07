Умер продюсер Мадонны и Бритни Спирс Уильям Орбит

Британский музыкант и продюсер Уильям Орбит умер в возрасте 69 лет. Об этом 7 августа сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи. Орбит получил мировую известность благодаря работе над альбомом Мадонны Ray of Light, вышедшим в 1998 году. Пластинка завоевала четыре премии «Грэмми» и разошлась тиражом около 20 миллионов экземпляров.

Британский музыкант и продюсер Уильям Орбит умер в возрасте 69 лет. Об этом 7 августа сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление его семьи.

Орбит получил мировую известность благодаря работе над альбомом Мадонны Ray of Light, вышедшим в 1998 году. Пластинка завоевала четыре премии «Грэмми» и разошлась тиражом около 20 миллионов экземпляров.

Также продюсер сотрудничал с группой Blur, помогая музыкантам изменить звучание при работе над альбомом 13, а для группы All Saints создал хиты Pure Shores и Black Coffee. Кроме того, Орбит работал с Бритни Спирс и рядом других известных исполнителей.

Музыкальные критики отмечали его уникальный стиль, в котором электронное звучание сочеталось с акустическими инструментами, оркестровыми аранжировками и поп-мелодиями.