Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 3,5 млн

С начала 2026 года в Рязанской области 1 305 человек были наказаны за торговлю и услуги вне установленных мест. Как отметили на сайте администрации города, общая сумма штрафов составила 3 миллионов 535 тысяч 500 рублей. Согласно закону, за такие нарушения гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. За незаконную торговлю предусмотрены предупреждения или штрафы меньшего размера.

С начала года в Рязанской области 1 305 нарушитель наказан за торговлю и услуги вне установленных мест. Об этом сообщили на сайте администрации.

В результате проведенных проверок общая сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 535 тысячи 500 рублей.

Согласно закону, за такие нарушения гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. За незаконную торговлю предусмотрены предупреждения или штрафы меньшего размера.