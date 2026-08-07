Стало известно, что рязанцы считают самыми важными подарками в своей жизни

Рязанцы поделились мнением о самых важных подарках в своей жизни. Об этом сообщает компания SuperJob. По результатам опроса, 25% участников считают главным подарком появление ребенка, а 19% — саму жизнь. На третьем месте по значимости оказалась семья, которую отметили 14% респондентов. Также 3% опрошенных выбрали любовные отношения как важный подарок, а еще 3% отметили ум, опыт и здоровье. Для 2% рязанцев главным подарком стала работа, а для 2% — деньги. Недвижимость, позитивные эмоции и свобода выбора упомянули по 1% участников опроса. 11% рязанцев назвали менее распространенные варианты, такие как друзья и питомцы. 9% респондентов заявили, что пока не получили от судьбы никаких подарков.

Рязанцы поделились мнением о самых важных подарках в своей жизни. Об этом сообщает компания SuperJob.

По результатам опроса, 25% участников считают главным подарком появление ребенка, а 19% — саму жизнь. На третьем месте по значимости оказалась семья, которую отметили 14% респондентов.

Также 3% опрошенных выбрали любовные отношения как важный подарок, а еще 3% отметили ум, опыт и здоровье. Для 2% рязанцев главным подарком стала работа, а для 2% — деньги.

Недвижимость, позитивные эмоции и свобода выбора упомянули по 1% участников опроса. 11% рязанцев назвали менее распространенные варианты, такие как друзья и питомцы. 9% респондентов заявили, что пока не получили от судьбы никаких подарков.