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Школьников в России начнут обучать работе с искусственным интеллектом
Российских школьников будут учить осознанно и безопасно использовать технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет пресс-служба ведомства. Ученики смогут изучить базовые понятия, связанные с ИИ и машинным обучением, а также узнать, где применяются эти технологии. На углубленном уровне школьникам предложат освоить задачи анализа данных, принципы работы ИИ-систем, их возможности и ограничения.

Российских школьников будут учить осознанно и безопасно использовать технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет пресс-служба ведомства.

Ученики смогут изучить базовые понятия, связанные с ИИ и машинным обучением, а также узнать, где применяются эти технологии. На углубленном уровне школьникам предложат освоить задачи анализа данных, принципы работы ИИ-систем, их возможности и ограничения.

В образовательный процесс уже включаются генеративные алгоритмы, сервисы машинного перевода, технологии распознавания речи, изображений и лиц. Для учителей подготовили методические рекомендации по изучению основ ИИ на уроках информатики и во внеурочной деятельности.

С 1 сентября 2027 года после вступления в силу нового ФГОС среднего общего образования навыки работы с технологиями ИИ войдут в перечень метапредметных результатов для учеников 10-11 классов.

Кроме того, в федеральный перечень учебников уже включены пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5-6-х, 7-8-х и 9-х классов. Профиль «Искусственный интеллект» также появился во всероссийской олимпиаде школьников по информатике.