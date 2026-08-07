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Сборная ГРПЗ стала призером первенства регионального «Профрадиоэлектрона» по спортивному ориентированию
Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла второе место в общекомандном зачете XII Первенства Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию.

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла второе место в общекомандном зачете XII Первенства Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию.

Соревнования прошли в лесном массиве с. Агро-Пустынь Рязанской области. Двадцать два сотрудника из разных подразделений предприятия вошли в сборную ГРПЗ. С помощью спортивной карты и компаса они должны были пройти контрольные пункты, расположенные на местности, в указанном в правилах порядке. Состязания проходили на дистанции кросс-классика с индивидуальным стартом для спортсменов. По итогам первенства команда ГРПЗ завоевала 6 призовых мест в личном зачете.

Так, победителями среди ветеранов (45+) стали Геннадий Новиков и Юлия Зинькова. На втором месте среди женщин старше 45 лет Ольга Новикова. Третьи места заняли Наталья Шамина в категории женщины 45+ и семья Чирковых — Александр и Арина в группах мужчины и женщины моложе 45 лет соответственно.

«В этом виде спорта органично сочетаются физическая активность и умственная работа. На мероприятии царила особая теплая атмосфера. Сам старт заряжает: все в предвкушении борьбы за секунды и метры. На дистанции напряжение сохраняется — нужно одновременно бежать, читать карту, принимать решения и следить за соперниками. Спасибо большое команде за прекрасно проведенный выходной день и за очередную награду в копилку завода», — поделилась впечатлениями тренер сборной ГРПЗ Лилия Кротенко.

В двенадцатом первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию приняли участие четыре рязанских предприятия: АО «ГРПЗ», ПАО завод «Красное знамя», АО «РПТП «Гранит» и АО «Рязанский Радиозавод». Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и денежными призами.