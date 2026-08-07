Рязанскую УК оштрафовали на 150 тысяч рублей за плохое содержание домов

Управляющую компанию «Олимп Сервис» оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения при содержании многоквартирных домов в Рязани. Проверка прокуратуры Октябрьского района показала, что места общего пользования в домах № 30, 32, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3 и 36 на улице Качевской, а также № 13 и № 15/12 на Куйбышевском шоссе находятся в неудовлетворительном состоянии.

Управляющую компанию «Олимп Сервис» оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения при содержании многоквартирных домов в Рязани. Об этом сообщили в госжилинспекции Рязанской области.

Проверка прокуратуры Октябрьского района показала, что места общего пользования в домах № 30, 32, 34, 34 корп. 1, 34 корп. 2, 34 корп. 3 и 36 на улице Качевской, а также № 13 и № 15/12 на Куйбышевском шоссе находятся в неудовлетворительном состоянии.

В подъездах обнаружили загрязненные стены, окна и полы, отслоение штукатурки и краски, сухие следы протечек с крыши, а также частично отсутствующие поручни. Кроме того, в доме № 13 по Куйбышевскому шоссе входная дверь была покрыта коррозией, а в доме № 15/12 не обеспечили герметичность кровли, из-за чего на потолке появились многочисленные следы протечек.

По материалам прокуратуры инспекция привлекла ООО «УК „Олимп Сервис“» к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23.3 КоАП РФ и назначила штраф в размере 150 тысяч рублей.