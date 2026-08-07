Рязанскую компанию оштрафовали на 450 тысяч за заросший сорняками участок

В феврале 2026 года Россельхознадзор проверил компанию ООО «Тех-сервис», которая владеет сельхозучастком в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства. Проверка показала, что участок площадью 720 гектаров зарос сорняками и кустарниками. 28 июля 2026 года компанию признали виновной в нарушении земельного законодательства и назначило штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, ООО «Тех-сервис» получило предписание устранить нарушения, и Управление будет контролировать выполнение этого требования.

В феврале 2026 года Россельхознадзор проверил компанию ООО «Тех-сервис», которая владеет сельхозучастком в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверка показала, что участок площадью 720 гектаров зарос сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью различного видового состава.

28 июля 2026 года компанию признали виновной в нарушении земельного законодательства и назначило штраф в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, ООО «Тех-сервис» получило предписание устранить нарушения, и Управление будет контролировать выполнение этого требования.