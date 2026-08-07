Рязанских водителей предупредили о массовых проверках

Рейды пройдут в пятницу, 7 августа, а также в предстоящие выходные, 8 и 9 августа. Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД. Один из рейдов, который проведут 7 августа, — «Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.