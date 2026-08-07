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Рязанские врачи спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Мужчина обратился в ОКБ с жалобами на давящие боли в груди и повышенное артериальное давление. Врачи госпитализировали его в терапевтическое отделение. Отмечается, что у пациента обнаружили ряд заболеваний сердца. По данным минздрава, из-за этого у ветерана появилась слабость. Врачи скорректировали давление и предотвратили риски закупорки сосудов. Далее для ветерана разработали программу физической активности, дали рекомендации, как адаптировать быт. В стенах больницы мужчина отметил 100-летие. Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии.

В Рязани врачи ОКБ спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы. Об этом сообщили 7 августа в пресс-службе регионального минздрава.

Мужчина обратился в ОКБ с жалобами на давящие боли в груди и повышенное артериальное давление. Врачи госпитализировали его в терапевтическое отделение.

Отмечается, что у пациента обнаружили ряд заболеваний сердца. По данным минздрава, из-за этого у ветерана появилась слабость.

Врачи скорректировали давление и предотвратили риски закупорки сосудов. Далее для ветерана разработали программу физической активности, дали рекомендации, как адаптировать быт.

В стенах больницы мужчина отметил 100-летие. Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии.